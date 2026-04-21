Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.



Il trend di Carel Industries mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Carel Industries confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26,83 Euro con primo supporto visto a 26,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```