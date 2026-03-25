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Piazza Affari: in bella mostra Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in bella mostra Carel Industries
Brillante rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,61%.
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