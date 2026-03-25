Milano
14:38
44.158
+1,82%
Nasdaq
14:38
24.312
+1,29%
Dow Jones
14:38
46.660
+1,16%
Londra
14:38
10.098
+1,33%
Francoforte
14:37
23.046
+1,81%
Mercoledì 25 Marzo 2026, ore 14.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in bella mostra Carel Industries
Piazza Affari: in bella mostra Carel Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 12.30
Brillante rialzo per il
fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,61%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries
Piazza Affari: scambi in positivo per Carel Industries
Piazza Affari: Carel Industries in rally
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Carel Industries
Titoli e Indici
Carel Industries
+4,13%
Altre notizie
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Carel Industries
Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries
Piazza Affari: andamento rialzista per Carel Industries
Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries
Piazza Affari: andamento sostenuto per Carel Industries
Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto