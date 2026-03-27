Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,37. L'equilibrata forza rialzista di Carel Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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