Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,37. L'equilibrata forza rialzista di Carel Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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