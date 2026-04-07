Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,88. L'equilibrata forza rialzista di Carel Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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