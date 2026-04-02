Piazza Affari: scambi al rialzo per Carel Industries

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Carel Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,32%, rispetto a +1,44% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve di Carel Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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