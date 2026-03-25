Piazza Affari: andamento rialzista per Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che avanza bene del 2,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Carel Industries ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 21,43 Euro. Supporto a 20,88. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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