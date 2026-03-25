Piazza Affari: andamento rialzista per Carel Industries
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che avanza bene del 2,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Carel Industries ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 21,43 Euro. Supporto a 20,88. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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