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Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che tratta in utile del 2,71% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fiera Milano rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Fiera Milano è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,413 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,253. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,573.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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