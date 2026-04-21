Piazza Affari: scambi in positivo per MFE B
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.
Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,065 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,967. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,163.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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