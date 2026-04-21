Piazza Affari: scambi in positivo per MFE B

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana , con una variazione percentuale dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.





Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,065 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,967. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,163.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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