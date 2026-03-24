Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B
(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,204 Euro. Prima resistenza a 3,29. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,152.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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