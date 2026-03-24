Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di MFE B si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,204 Euro. Prima resistenza a 3,29. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,152.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```