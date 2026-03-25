Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società media e di comunicazione italiana , in guadagno del 3,41% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di MFE B resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,367 Euro. Supporto visto a quota 3,299. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,435.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```