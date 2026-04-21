SILVER del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,09%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 81,13. Rischio di discesa fino a 78,58 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 83,68.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)