A2A, i gestori depositano liste di minoranza per rinnovo Cda e Collegio sindacale

(Teleborsa) - Il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, ha fatto sapere che Allianz, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, BancoPosta Fondi SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Interfund Sicav, Fineco Asset Management, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di A2A previsto nella prossima assemblea ordinaria, convocata per il 28 aprile 2026.



I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa l’1,4% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il Cda è composta da Vincenzo Cariello, Karina Audrey Litvack e Susanna Dorigoni.



La lista presentata per il collegio sindacale è composta da Silvia Muzi quale Sindaco effettivo e Vieri Chimenti quale Sindaco supplente.

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