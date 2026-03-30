Terna, sottoscritta linea di credito ESG-linked con Banco BPM per 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Terna , gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto con Banco BPM un Credit Facility Agreement ESG-linked per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata complessiva di 5 anni, con un tasso d'interesse legato anche all'andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).



Tale linea di credito, si legge in una nota, consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il costante impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

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