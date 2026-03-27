Terna, Equita alza target price con risultati 2025 e outlook 2026 migliori delle attese
(Teleborsa) - Equita ha aumentato leggermente a 9,5 euro per azione (dai precedenti 9,4 euro) il target price su Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Hold" perchè ribadisce che la valutazione del titolo è "piena", trattando vicino al 30% di premio sulla RAB nel 2026 e un dvd yield di circa il 4,2%.
Gli analisti scrivono che i risultati 2025 sono stati leggermente superiori alle attese, soprattutto in termini di FCF e NFP, ma anche grazie al business non-regolato. L'outlook 2026 risulta anche lievemente migliore delle stime, principalmente grazie a maggiori output-based incentives in tariffa, oltre alla continuazione di una solida performance del business non-regolato.
Sul fronte della situazione geopolitica, dalla call non è emerso alcun impatto diretto su Terna grazie al modello regolato e al focus su infrastrutture domestiche, mentre ci potrebbero essere possibili effetti indiretti su costi materiali e supply chain, già coperti dal framework regolatorio. Per quanto riguarda autorizzazioni e procurement, il 92% del piano 2024-28 è già autorizzato, l'88% del capex plan già coperto da contratti, implicando quindi una visibilità elevata sulla delivery del piano.
A seguito dei risultati, Equita ha aggiornato le stime 2026-28 (EPS adj. +2% in media), allineando il 2026 alla guidance FY26 e rimanendo sostanzialmente in linea con le indicazioni di piano al 2028.
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