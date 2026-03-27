Terna, Equita alza target price con risultati 2025 e outlook 2026 migliori delle attese

(Teleborsa) - Equita ha aumentato leggermente a 9,5 euro per azione (dai precedenti 9,4 euro) il target price su Terna , gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Hold" perchè ribadisce che la valutazione del titolo è "piena", trattando vicino al 30% di premio sulla RAB nel 2026 e un dvd yield di circa il 4,2%.



Gli analisti scrivono che i risultati 2025 sono stati leggermente superiori alle attese, soprattutto in termini di FCF e NFP, ma anche grazie al business non-regolato. L'outlook 2026 risulta anche lievemente migliore delle stime, principalmente grazie a maggiori output-based incentives in tariffa, oltre alla continuazione di una solida performance del business non-regolato.



Sul fronte della situazione geopolitica, dalla call non è emerso alcun impatto diretto su Terna grazie al modello regolato e al focus su infrastrutture domestiche, mentre ci potrebbero essere possibili effetti indiretti su costi materiali e supply chain, già coperti dal framework regolatorio. Per quanto riguarda autorizzazioni e procurement, il 92% del piano 2024-28 è già autorizzato, l'88% del capex plan già coperto da contratti, implicando quindi una visibilità elevata sulla delivery del piano.



A seguito dei risultati, Equita ha aggiornato le stime 2026-28 (EPS adj. +2% in media), allineando il 2026 alla guidance FY26 e rimanendo sostanzialmente in linea con le indicazioni di piano al 2028.

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