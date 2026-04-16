Terna, fondi depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Crisci & Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa l'1,6% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: 1. Jean-Michel Aubertin 2. Anna Chiara Svelto 3. Elena Biffi 4. Leopoldo Maria Attolico. La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo 1. Mario Matteo Busso, Sindaco supplente 1. Barbara Zanardi.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, APG Asset Management, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Candriam, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.

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