UniCredit, Uilca: accordo di assoluto valore che garantisce nuova e buona occupazione

(Teleborsa) - "Abbiamo siglato un ulteriore accordo sindacale che garantisce numeri altissimi di nuova e buona occupazione
e assicura impiego stabile in banca. Come Uilca ci battiamo sempre per sostenere l'occupazione nel settore del credito". Lo afferma il segretario nazionale Uilca, Giuseppe Bilanzuoli
, a proposito dell'accordo sottoscritto, unitariamente con le altre organizzazioni sindacali
, con UniCredit
per 1.130 uscite per pensionamenti e esodi con il fondo di solidarietà di settore con maturazione del primo requisito pensionistico entro il 1° maggio 2032. A fronte delle uscite l'accordo garantisce altrettante nuove assunzioni.
"Relazioni sindacali ottime e costruttive
, come quelle presenti in Unicredit, costituiscono uno strumento essenziale per la tutela del lavoro e la valorizzazione delle persone", aggiunge.
Esprime grande soddisfazione anche il segretario responsabile Uilca Unicredit, Rosario Mingoia
: "Abbiamo raggiunto un ottimo risultato perché non è più ammissibile un calo degli organici che graverebbe sulle condizioni di lavoro delle persone che restano e, soprattutto, condizionerebbe il numero complessivo degli occupati, che non può più essere messo in discussione".
"Sono altresì soddisfatto per l'incremento del buono pasto dei dipendenti part-time, che in Unicredit hanno l'importo più alto del sistema bancario italiano, e anche per la quota di assunzioni riservata alle donne vittime di violenza - aggiunge - Sia chiaro che, come Uilca, non consentiremo sconti sul tasso di sostituzione. Da adesso lavoreremo per migliorare il sistema della crescita professionale e del welfare complessivo
".