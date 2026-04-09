Unicredit colloca bond senior non-preferred da 1 miliardo di euro. Raccolta domanda per oltre 3,7 miliardi

(Teleborsa) - UniCredit giovedì ha emesso con successo un bond Senior Non-Preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un importo di 1 miliardo di euro, rivolto a investitori istituzionali.



L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 3,7 miliardi di euro, con oltre 170 ordini da parte di investitori a livello globale.



A seguito del forte riscontro dal mercato, il livello inizialmente comunicato di circa 125pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 95pb. Conseguentemente, la cedola annuale è stata fissata al 3,776%, con prezzo di emissione/re-offer di 100%.



L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell’emittente ad aprile 2031. Se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 95pb.



L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (64%) e banche (18%), con una ripartizione geografica che ha visto in primis il Regno Unito (26%), seguito da Francia (19%), Italia (18%) e Germania/Austria (15%).



UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a ABN AMRO, BNP PARIBAS, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets e Santander.



Le obbligazioni, documentate nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classificano pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere e sono parte del piano di funding per il 2026. I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody’s)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).



La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

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