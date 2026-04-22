Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 21 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del Nasdaq Composite sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24.480,3. Possibile una discesa fino al bottom 24.027,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24.932,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)