Milano 11:16
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Riunione sostanzialmente debole quella del 21 aprile per il maggiore indice americano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 7.064.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7.119,1. Primo supporto visto a 7.016. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.967,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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