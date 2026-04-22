Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Riunione sostanzialmente debole quella del 21 aprile per il maggiore indice americano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 7.064.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7.119,1. Primo supporto visto a 7.016. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6.967,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)