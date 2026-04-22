Milano 11:16
47.897 -0,01%
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Dow Jones 21-apr
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,11%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3615. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3746 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3567.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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