BFF: Marshall Wace e Two Sigma aumentano short, D. E. Shaw apre posizione

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha aumentato ieri la propria posizione allo 0,82% (rispetto allo 0,79% datato 20 aprile 2026), Marshall Wace è arrivato ieri al 2,4% (rispetto al 2,23% datato 17 aprile 2026), mentre è spuntato D. E. Shaw & Co. con uno 0,63%.



Immutate le posizioni di Citadel Advisors (1,45% al 20 aprile), Millennium Capital (0,53% all'1 aprile), Walleye Capital (1,73% al 20 aprile 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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