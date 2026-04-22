Avio: Two Sigma e Voleon riducono le posizioni short, Walley incrementa

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Avio , società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Two Sigma Investments ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,49% (rispetto allo 0,52% datato 17 aprile 2026), Voleon Capital Management è arrivato ieri all'1,17% (rispetto all'1,29% datato 17 aprile 2026), mentre Walleye Capital è salito allo 0,61% (rispetto allo 0,46% datato 17 dicembre 2025). Immutata, datata 8 aprile, la posizione di PDT Partners (1,5%).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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