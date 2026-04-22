Milano 17:35
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Nasdaq 20:06
26.881 +1,52%
Dow Jones 20:06
49.399 +0,51%
Londra 17:35
10.476 -0,21%
Francoforte 17:35
24.195 -0,31%

Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,31%

Il DAX termina a 24.194,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,31%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 24.194,9 punti.
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