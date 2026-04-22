Milano 11:17
47.893 -0,02%
Nasdaq 21-apr
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Dow Jones 21-apr
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Londra 11:17
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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,59%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.106,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,59%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,59% e chiude a 4.106,26 punti.
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