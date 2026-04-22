Milano 21-apr
47.903 0,00%
Nasdaq 21-apr
26.479 -0,42%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 21-apr
10.498 0,00%
Francoforte 21-apr
24.271 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,32%

SSE a 4.095,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,32%
Indice SSE +0,32% a quota 4.095,07 all'apertura pomeridiana.
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