Equifax scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di servizi informativi a privati e aziende , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,51% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Equifax è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Equifax , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 190,5 USD. Primo supporto visto a 173,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 167,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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