Milano 11:18
47.874 -0,06%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:18
10.499 +0,01%
Francoforte 11:18
24.307 +0,15%

Eurozona: in bella mostra l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in bella mostra l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata brillante per il comparto petrolifero europeo, che avanza a 605,89 punti.
Condividi
```