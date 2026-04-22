Eventi e scadenze del 22 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 22/04/2026

Appuntamenti:

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

INPS - Pubblicazione osservatorio: Monitoraggio Flussi di Pensionamento

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

09:30 - Gruppo Iren - ESG challenge - Collegio Alberoni, Piacenza - Evento organizzato da Iren. Interverranno, tra gli altri, Luca Dal Fabbro, Presidente Iren, Lara Ponti, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG e Luca Ferrais, Senior Advisor, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze

09:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Firenze - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'evento "ITALIA INSIEME, turismo accessibile e territorio" - Stazione Leopolda (via Fratelli Rosselli, 5)

09:30 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, Giacomo Lasorella - La Commissione Trasporti svolge l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

10:00 - "India-Italy: Business Partner, Brighter Future" - Sala delle Colonne di Banco BPM (Milano) - Evento promosso da Il Sole 24 Ore e Banco BPM con l’obiettivo di offrire alle imprese italiane strumenti, scenari e testimonianze utili per avviare o rafforzare percorsi di internazionalizzazione verso il mercato indiano. Tra gli interventi, il Viceministro Leo (da remoto), Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM ed Emma Marcegaglia, Presidente e AD di Marcegaglia Holding

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, introduce l'evento "Abitare lo Spazio. Il caso Luna", inserito nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy e organizzato da Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il MIMIT

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Firenze - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente al sopralluogo tecnico presso il cantiere della stazione e del passante AV di Firenze (via Circondaria, 17)

13:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Senato della Repubblica (piazza della Minerva, 38) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude l'evento dedicato al 30° anniversario dell'Osservatorio Parlamentare

16:15 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Prato - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà al Convegno "Infrastrutture, logistica e trasporti: nodi del Paese, nodi dell’Industria" – Sede Confindustria Toscana Nord (via Valentini, 14)

17:00 - MIT convoca il Comitato Trasportatori Siciliani - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Regione Siciliana, ha convocato il Comitato Trasportatori Siciliani (CTS), per un confronto su: liquidazione della prima annualità del Sea Modal Shift, destinazione delle risorse ETS per le annualità 2026 e 2027 e prospettiva di rendere strutturale la misura o prorogarla attraverso l'utilizzo degli introiti derivanti dalle quote ETS

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini, Sala degli Arazzi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presenzia all'evento dell'Associazione botteghe storiche romane inserito nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, sulla valorizzazione della cucina romana

Aziende:

AT&T - Risultati di periodo

Boeing - Risultati di periodo

Carel Industries - Assemblea: Bilancio

EQUITA - Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

ERG - Assemblea: Bilancio

Esautomotion - Assemblea: Bilancio

Fiera Milano - Assemblea: Bilancio

First Bancorp - Risultati di periodo

Geox - Assemblea: Bilancio

Italmobiliare - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (convocazione unica)

Moody's - Risultati di periodo

Philip Morris International - Risultati di periodo

Saipem - Appuntamento: Conference call

SYS-DAT - Assemblea: Bilancio

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Tinexta - Assemblea: Bilancio

Ubaldi Costruzioni - Assemblea: Bilancio

Whirlpool Corporation - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```