Eventi e scadenze: settimana del 20 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 20/04/2026

Appuntamenti:

IEA - Global Energy Review 2026 - Aggiornamento annuale sullo stato globale dell'energia, che analizza trend di domanda, offerta, emissioni e transizione energetica, con particolare attenzione a crescita delle rinnovabili, ruolo dei combustibili fossili e sfide per i target climatici

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

International Economic Symposium Banca d'Italia-NABE - Centro Ciampi, via Nazionale, Roma - Tema del Simposio: "L'economia globale a un punto di svolta: tecnologia, politiche economiche e le prospettive di crescita". Il simposio esamina come il cambiamento tecnologico e le scelte di politica economica stiano plasmando le prospettive di crescita nelle economie degli Stati Uniti e dell'Europa nel 2026 e negli anni successivi, e le implicazioni per le imprese che operano in entrambe le aree. (da lunedì 20/04/2026 a martedì 21/04/2026)

INPS - Pubblicazione osservatorio: Cassa Integrazione Guadagni

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

09:30 - CONSOB - Rendicontazione di sostenibilità delle società quotate italiane - Auditorium della CONSOB, Roma - L'evento CONSOB " Rendicontazione di sostenibilità delle società quotate italiane. Evoluzione normativa e sfide future" presenta il nuovo Rapporto ESG dell'Autorità e analizza l'evoluzione normativa e le sfide per qualità, comparabilità e gestione dei dati sostenibili delle imprese quotate

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roddi - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'evento di apertura totale con configurazione a 4 corsie dell'autostrada A33 Asti-Cuneo presso il Campo base Itinera

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Presidente del Kenya - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Repubblica del Kenya, William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, in visita ufficiale

15:00 - Presentazione 7° rapporto annuale dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa - Palazzo Partanna, Napoli - Presentazione del Rapporto (Università Cà Foscari Venezia, InfoCamere e RetImpresa), con focus sui contratti di rete e sulla collaborazione tra imprese, in particolare creative e culturali,. L'incontro, realizzato con Piccola Industria Confindustria e PI Confindustria Campania, affronta coordinamento, leadership, performance e le opportunità di incentivi, competenze e formazione. Intervengono rappresentanti istituzionali, associativi e imprenditoriali

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Presidente del Kenya - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente del Kenya, William Ruto

15:30 - Presentazione Accordo Quadro tra Intesa Sanpaolo e Regione Lombardia - Sala Stampa 11° Piano di Palazzo Lombardia, Milano - Conferenza Stampa di presentazione dei contenuti dell'Accordo Quadro tra Regione Lombardia con Intesa Sanpaolo. Intervengono Elena Lucchini, Assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo

17:00 - ABI - "Autonomia strategica UE e Unione dei risparmi e degli investimenti" - Roma, Sala Europa – Piazza Venezia - Evento organizzato dal Parlamento e Commissione EU. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI Evento in diretta streaming su Milano Finanza

18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Villa Aldobrandini - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla Cerimonia di apertura delle celebrazioni del centenario dell'Istituto Internazionale per l'unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT)

Aziende:

Home Bancorp - Risultati di periodo

Lottomatica - Assemblea: Bilancio

Monnalisa - Assemblea: Bilancio

EEMS - CDA: Bilancio

Pattern - Assemblea: Bilancio

Risanamento - CDA: Bilancio

Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Star7 - Assemblea: Bilancio



Martedì 21/04/2026

Appuntamenti:

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

International Economic Symposium Banca d'Italia-NABE - Centro Ciampi, via Nazionale, Roma - Tema del Simposio: "L'economia globale a un punto di svolta: tecnologia, politiche economiche e le prospettive di crescita". Il simposio esamina come il cambiamento tecnologico e le scelte di politica economica stiano plasmando le prospettive di crescita nelle economie degli Stati Uniti e dell'Europa nel 2026 e negli anni successivi, e le implicazioni per le imprese che operano in entrambe le aree. (da lunedì 20/04/2026 a martedì 21/04/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi. I ministri discuteranno inoltre del Caucaso meridionale e della situazione in Sudan a tre anni dallo scoppio del conflitto in corso

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

UE - Videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti - I ministri dei Trasporti si riuniranno per una videoconferenza informale al fine di discutere dell'impatto dei recenti sviluppi geopolitici sul settore dei trasporti dell'UE

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

09:15 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, Del Fante - La Commissione Trasporti svolge l'audizione dell'AD di Poste italiane, Matteo Del Fante, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, introduce l'evento "Un'alleanza per il Pane! organizzato da Assitol, Assipan, Federazione Italiana Panificatori Pasticceri e Affini

11:00 - ANAC - Relazione Annuale al Parlamento - Aula della Regina, Camera dei Deputati - Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, presenterà al Parlamento la Relazione annuale sull'attività svolta da ANAC nel 2025. Parteciperanno all'incontro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che interverrà con un saluto iniziale

11:00 - Istat - Gli effetti della tassazione dei redditi d’impresa sulle società di capitali - Anno 2025

12:00 - Istat - Bilancio demografico mensile - gennaio 2026

13:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Associazione Civita - Palazzo Generali - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude l'evento "Growing together through partnership. How Venture Capital in Italy and Kenya can drive the next wave of innovation", promosso dall'Italy-Kenya Business Forum

14:00 - Senato - Contratto di programma di Poste Italiane, audizione Ministro Urso - Roma, Palazzo Madama - Audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in VIII Commissione del Senato della Repubblica su contratto di programma di Poste Italiane

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Frattasi - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

14:30 - "L'IA nel mercato del lavoro italiano, Professioni, modelli di adozione e la sfida della formazione" - Confindustria, Sala Pininfarina, Roma - Evento organizzato da Anitec-Assinform, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Lo studio analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, sui modelli di adozione nelle imprese e sull'evoluzione delle competenze. Tra gli interventi,Massimo Dal Checco, Presidente Anitec-Assinform, Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino, Natale Forlani, Presidente INAPP e Mario Nobile, Direttore Generale AgID

15:00 - Engineering - "AI Italia. L’AI tra innovazione e sovranità digitale" - Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento organizzato su iniziativa della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli in collaborazione con Engineering. Focus sull'importanza di realizzare la via italiana a un'Intelligenza Artificiale sovrana, sicura e sostenibile. Interverranno, tra gli altri, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini e Alessio Butti, Aldo Bisio (CEO Engineering), e il Prefetto Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN)

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede alla presentazione del francobollo dedicato a Papa Francesco, alla presenza dei rappresentati della filatelia della Santa Città del Vaticano

17:00 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, ministro Urso - La Commissione Trasporti svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

17:00 - Camera dei Deputati - Contratto di programma di Poste Italiane, audizione Ministro Urso - Roma, Palazzo Montecitorio - Audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in IX Commissione della Camera dei Deputati su contratto di programma di Poste Italiane

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

3M - Risultati di periodo

Caltagirone Editore - Assemblea: Bilancio

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

General Electric - Risultati di periodo

Italgas - Assemblea: Bilancio

Moncler - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2026

Mondadori - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - 22 aprile in eventuale seconda convocazione

Saipem - CDA: Risultati consolidati al 31 marzo 2026 - Comunicato stampa

Ubaldi Costruzioni - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

United Airlines Holdings - Risultati di periodo

United Health - Risultati di periodo



Mercoledì 22/04/2026

Appuntamenti:

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

INPS - Pubblicazione osservatorio: Monitoraggio Flussi di Pensionamento

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

09:30 - Gruppo Iren - ESG challenge - Collegio Alberoni, Piacenza - Evento organizzato da Iren. Interverranno, tra gli altri, Luca Dal Fabbro, Presidente Iren, Lara Ponti, Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG e Luca Ferrais, Senior Advisor, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze

09:30 - Camera dei Deputati - Audizione su contratto tra Ministero Imprese e Poste, Giacomo Lasorella - La Commissione Trasporti svolge l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031

10:00 - "India-Italy: Business Partner, Brighter Future" - Sala delle Colonne di Banco BPM (Milano) - Evento promosso da Il Sole 24 Ore e Banco BPM con l’obiettivo di offrire alle imprese italiane strumenti, scenari e testimonianze utili per avviare o rafforzare percorsi di internazionalizzazione verso il mercato indiano. Tra gli interventi, il Viceministro Leo (da remoto), Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM ed Emma Marcegaglia, Presidente e AD di Marcegaglia Holding

17:00 - MIT convoca il Comitato Trasportatori Siciliani - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Regione Siciliana, ha convocato il Comitato Trasportatori Siciliani (CTS), per un confronto su: liquidazione della prima annualità del Sea Modal Shift, destinazione delle risorse ETS per le annualità 2026 e 2027 e prospettiva di rendere strutturale la misura o prorogarla attraverso l'utilizzo degli introiti derivanti dalle quote ETS

Aziende:

AT&T - Risultati di periodo

Boeing - Risultati di periodo

Carel Industries - Assemblea: Bilancio

EQUITA - Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

ERG - Assemblea: Bilancio

Esautomotion - Assemblea: Bilancio

Fiera Milano - Assemblea: Bilancio

First Bancorp - Risultati di periodo

Geox - Assemblea: Bilancio

Italmobiliare - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025 (convocazione unica)

Moody's - Risultati di periodo

Philip Morris International - Risultati di periodo

Saipem - Appuntamento: Conference call

SYS-DAT - Assemblea: Bilancio

Tesla Motors - Risultati di periodo

Texas Instruments - Risultati di periodo

Tinexta - Assemblea: Bilancio

Ubaldi Costruzioni - Assemblea: Bilancio

Whirlpool Corporation - Risultati di periodo



Giovedì 23/04/2026

Appuntamenti:

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

MACFRUT 2026 - Rimini, Expo Centre - 43ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, 800 top buyer da tutto il mondo, 10 Regioni presenti, saloni tematici e un centinaio di eventi. Inaugurerà la fiera il Ministro Francesco Lollobrigida. Presenti i Ministri di Libano, Siria e Repubblica Dominicana (da martedì 21/04/2026 a giovedì 23/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle ore 11.00 sarà presente alla Cerimonia in occasione dei settant'anni della Corte Costituzionale e alle ore 17.00 incontrerà gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° Anniversario della Liberazione

Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo - Agia Napa e Nicosia, Cipro - I leader dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni aperto sugli attuali sviluppi politici e su questioni di importanza strategica per l'Unione europea, nel contesto della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni oltre a Ursula von der Leyen (da giovedì 23/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo

09:00 - Healthcare Innovation Executive Conference - Centro Congressi Roma Eventi, Fontana di Trevi - Evento di AISIS e TIG dedicato all'innovazione digitale in Sanità, Biotech e Life Science per condividere esperienze e confronto sui principali temi strategici delle organizzazioni sanitarie, con sessioni plenarie, keynote speech, interventi delle aziende Partner e momenti dedicati a networking e scambio di best practice in ambito sanitario, biotech e life science

12:00 - Coop Alleanza 3.0 - Conferenza stampa per la presentazione del bilancio 2025 - Conferenza stampa online di presentazione del bilancio 2025. Interverrà Domenico Livio Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0.

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Aeffe - Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025 e nomina degli organi sociali

Alerion Clean Power - Assemblea: Bilancio

American Airlines - Risultati di periodo

American Express - Risultati di periodo

Amplifon - Assemblea: Bilancio

Azimut - Assemblea: Bilancio

Banca Profilo - Assemblea: Bilancio

Banca Sistema - Assemblea: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025

BPER Banca - Assemblea: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2025 e della proposta di destinazione degli utili

Brunello Cucinelli - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025

Cementir - Assemblea: Bilancio

De' Longhi - Assemblea: Bilancio

ENI - CDA: Risultati del I trimestre 2026

Esprinet - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato 2025

Gain360 - Assemblea: Bilancio

Gefran - Assemblea: Bilancio

Generali Assicurazioni - Assemblea: Approvazione del Bilancio 2025; Nomina Collegio Sindacale; Relazione sulla Remunerazione

Honeywell International - Risultati di periodo

Intel - Risultati di periodo

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Reply - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione.

Ferragamo - Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025

Sanofi - Risultati di periodo

STMicroelectronics - Risultati di periodo

Tesmec - Assemblea: Bilancio

Union Pacific - Risultati di periodo

Valsoia - Assemblea: Bilancio

VeriSign - Risultati di periodo



Venerdì 24/04/2026

Appuntamenti:

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo - Agia Napa e Nicosia, Cipro - I leader dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni aperto sugli attuali sviluppi politici e su questioni di importanza strategica per l'Unione europea, nel contesto della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni oltre a Ursula von der Leyen (da giovedì 23/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Presentazione rapporto progetto su intelligenza artificiale nel settore finanziario italiano - OCSE - Centro Ciampi, via Nazionale, Roma - Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, tiene gli interventi di apertura e chiusura dell'evento "Presentazione del rapporto finale del progetto sull'intelligenza artificiale nel settore finanziario italiano"

11:00 - Road to Festival dell’Energia - "L'Europa alla prova del futuro" - Palazzo delle Stelline, Milano - L'appuntamento si inserisce nel percorso "Road to Festival dell'Energia". Mondo delle istituzioni e delle imprese si confronteranno su crisi energetica e conflitti internazionali. Interverranno, tra gli altri, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Renato Mazzoncini, AD di A2A, Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia e Pierfrancesco Maran, Presidente Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo.

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Acinque - Assemblea: Bilancio

Restart - Assemblea: Bilancio

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Convergenze - Assemblea: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call

Franchi Umberto Marmi - Assemblea: Bilancio

Matica Fintec - Assemblea: Bilancio

Monnalisa - Assemblea: Bilancio

Next Re - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2026

Powersoft - Assemblea: Bilancio

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Sanlorenzo - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Smart Capital - Assemblea: Bilancio

Sogefi - Assemblea: Bilancio

Western Union - Risultati di periodo



Sabato 25/04/2026

Appuntamenti:

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

09:30 - 81° Anniversario della Liberazione - Altare della Patria - Roma - Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione. Presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello Stato





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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