EQUITA, buyback per oltre 440 mila euro

(Teleborsa) - EQUITA Group ha comunicato di aver acquistato tra il 31 marzo e il 7 aprile 2026, complessivamente 77.221 azioni proprie a un prezzo medio di 5,7458 euro per azione, per un controvalore pari a 443.694,22 euro, nell’ambito della prima tranche del programma di buyback avviato a fine marzo e autorizzato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025.



A seguito di tali operazioni, al 9 aprile, la società detiene complessivamente 1.769.123 azioni proprie, pari al 3,3% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la banca d'investimento italiana che si posiziona a 5,82 euro.

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