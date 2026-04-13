Italmobiliare, buyback per oltre 250 mila euro

(Teleborsa) - Italmobiliare ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato l'11 marzo scorso, dal 7 al 10 aprile 2026 sono state acquistate complessivamente 9.000 azioni, pari allo 0,021% del capitale, a un prezzo medio di 28,4970 euro per azione, e per un controvalore pari a 256.472,75 euro.



Al 10 aprile, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 472.321 azioni proprie, pari all'1,111% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, composto rialzo per Italmobiliare , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.









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