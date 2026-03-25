OPA Tinexta, confermata riapertura termini dopo raggiungimento del 75,9% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, è stato comunicato che i risultati definitivi vedono la partecipazione complessiva dell'offerente, unitamente alle persone che agiscono di concerto, al 75,87% del capitale sociale. Confermata la riapertura dei termini del periodo di adesione nelle sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026, con data di pagamento ad esito della riapertura dei termini il 14 aprile 2026.

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