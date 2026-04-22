Francoforte: balza in avanti Evonik Industries
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evonik Industries, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evonik Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Evonik Industries sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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