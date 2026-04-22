Francoforte: giornata depressa per TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI , che tratta con una perdita del 2,42%.



Lo scenario su base settimanale di TUI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 7,249 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 6,861. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 6,695 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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