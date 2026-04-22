SYS-DAT assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,04 euro

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SYS-DAT ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2026, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.



L’Assemblea inoltre ha approvato la distribuzione di un dividendo di 0,04 euro per azione, pari a 1.237.376,04 euro complessivi. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data di stacco cedola il 18 maggio e record date il 19 maggio.



Gli Azionisti, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti di legge e disposizioni di legge e regolamentari, hanno approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione.



Infine, l’Assemblea ha conferito al Cda l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 16 aprile 2025 per la parte non eseguita. In particolare, la Società potrà acquistare, per un periodo di validità di 18 mesi dalla data odierna azioni ordinarie SYS-DAT per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 3.128.488 pari al 10% del capitale sociale. Ad oggi la società detiene 389.194 azioni proprie in portafoglio.

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