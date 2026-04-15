MPS, assemblea approva con oltre 99% dei presenti il bilancio 2025 e il dividendo

(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti
di Banca Monte dei Paschi di Siena
, che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, ha approvato con il voto favorevole del 99,62%
dei presenti il bilancio 2025
dell'istituto. Contrario lo 0,04%, astenuti lo 0,30%, non votanti lo 0,02%.
Approvata con il voto favorevole del 99,90% dei presenti la destinazione dell'utile
di esercizio e la distribuzione agli azionisti del dividendo
deliberato dal CdA. Contrario lo 0,01%, astenuti lo 0,07%.
Secondo quanto riferito
dal presidente Nicola Maione all'inizio dei lavori, interviene in assemblea
il 64,1% del capitale sociale, inferiore alle attese della vigilia.