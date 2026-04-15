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MPS, assemblea approva con oltre 99% dei presenti il bilancio 2025 e il dividendo

Banche, Finanza
MPS, assemblea approva con oltre 99% dei presenti il bilancio 2025 e il dividendo
(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena, che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, ha approvato con il voto favorevole del 99,62% dei presenti il bilancio 2025 dell'istituto. Contrario lo 0,04%, astenuti lo 0,30%, non votanti lo 0,02%.

Approvata con il voto favorevole del 99,90% dei presenti la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione agli azionisti del dividendo deliberato dal CdA. Contrario lo 0,01%, astenuti lo 0,07%.

Secondo quanto riferito dal presidente Nicola Maione all'inizio dei lavori, interviene in assemblea il 64,1% del capitale sociale, inferiore alle attese della vigilia.

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