Lottomatica, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,44 euro. Angelozzi confermato presidente e AD

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Lottomatica Group ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,44 euro per azione per un totale massimo di 110,7 milioni, con stacco cedola il 18 maggio 2026 e pagamento il 20 maggio.



I risultati 2025 confermano ricavi consolidati a 2.255 milioni (+12,5%), EBITDA adjusted a 856 milioni e utile netto rettificato a 369 milioni (+45,3%).



L'assemblea ha rinnovato il CdA per il triennio 2026-2028 in 11 membri, con la lista di Faro Games al 59,3% e la lista dei gestori al 39,9%.



Il CdA insediatosi ha confermato Guglielmo Angelozzi come presidente e AD e Laurence Van Lancker come Deputy CEO. Il collegio sindacale è guidato da Gabriele Grignaffini come presidente, eletto dalla lista di minoranza. L'assemblea ha inoltre approvato il Piano di Stock Option 2026-2028 per un massimo di 8,8 milioni di azioni e autorizzato l'acquisto di azioni proprie fino al 12,5% del capitale.

Condividi

```