Impresa Pizzarotti: sottoscritto l'accordo con banche e Cdp patrimonio rilancio per la ristrutturazione dell'indebitamento

(Teleborsa) - Impresa Pizzarotti & C. ("Impresa Pizzarotti" o la "Società") comunica che tra il 1 e il 2 aprile 2026 è stato sottoscritto un Accordo (ex articoli 23, comma 1, lett. c) e comma 2-ter e 25, comma 9 CCII tra Impresa Pizzarotti & C., Mipien, PUD con i propri Istituti Finanziatori e Cassa Depositi e Prestiti.



L’accordo è stato sottoscritto anche dal dott. Gian Luca Nanni Costa (Studio Gnudi) che, in qualità di Esperto Indipendente della composizione negoziata della crisi ("CNC"), in data 15 aprile 2026 ha altresì depositato la Relazione Finale, nella quale ha attestato che "la Composizione Negoziata della Crisi delle società del Gruppo MIPIEN può dirsi conclusa positivamente con la sottoscrizione di un Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII con i Creditori finanziari".



Il percorso di composizione negoziata è stato avviato il 31 gennaio 2025 e si è sviluppato in modo strutturato e continuativo sino alla sua conclusione, consentendo di delineare una manovra organica di riequilibrio e rafforzamento patrimoniale.



Nel corso del procedimento, il ruolo dell’Esperto Indipendente e del Tribunale di Bologna (Dott.ssa Alessandra Mirabelli) è stato fondamentale per assicurare un presidio di equilibrio, attenzione e rigore nell’attuazione delle misure e nel rispetto delle tempistiche del percorso, favorendo un confronto ordinato e costruttivo tra tutte le parti coinvolte.



L’operazione è stata altresì supportata dalle analisi predisposte dal Dott. Franco Carlo Papa (Studio Papa), che ha contribuito a evidenziare la capacità industriale della Società e la sussistenza dei presupposti per il relativo risanamento. In tale ottica, il Dott. Franco Carlo Papa continuerà a prestare la propria assistenza alla Società e al pool delle banche, in qualità di Chief Restructuring Officer.

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