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Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Fresnillo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

Il trend di Fresnillo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,91 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 36,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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