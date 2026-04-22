Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Il trend di Fresnillo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,91 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 36,33. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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