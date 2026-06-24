Londra: andamento negativo per Fresnillo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale dell'argento , che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Fresnillo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,51 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,74. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```