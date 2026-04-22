Londra: si concentrano le vendite su Haleon

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , che sta segnando un calo dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Haleon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Haleon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,431 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,477. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,404.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```