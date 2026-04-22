Mondo TV, Giovanni De Angelis riduce partecipazione al 4,731%

(Teleborsa) - Giovanni De Angelis ha una partecipazione del 4,731% in Mondo TV , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 16 aprile 2026. In precedenza, al 12 dicembre 2025, la quota era del 5,043%.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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