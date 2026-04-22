Mondo Tv France, nominato nuovo DG nell’ambito del percorso di rilancio e sviluppo industriale

(Teleborsa) - Mondo Tv France , controllata di Mondo TV , ha annunciato che Ivan Rouveure assumerà l’incarico di Direttore Generale a decorrere dal 1° giugno 2026.



Rouveure vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’animazione, con un consolidato track record nella produzione audiovisiva, nella gestione di studi e nello sviluppo strategico di società operanti a livello internazionale.



La nomina si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura manageriale e di rilancio industriale, anche alla luce del recente sviluppo del portafoglio produttivo, che include, tra gli altri, i progetti “Grisù – Stagione 2” e “Wonder Pony”, realizzati con il coinvolgimento di primari broadcaster internazionali, tra cui RAI e France Télévisions.



La società ha inoltre reso noto che un prossimo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare in merito all’eventuale attribuzione a Rouveure del ruolo di Chief Executive Officer, con il conferimento delle relative deleghe operative.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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