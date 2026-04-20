TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 4,76%

(Teleborsa) - L'imprenditore belga Marc Coucke ha ridotto al 4,762% la sua partecipazione in The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 14 aprile 2026.



In precedenza, al 17 marzo 2026, la quota era del 9,753%.



Marc Coucke è stato il fondatore e CEO di Omega Pharma. Dopo aver venduto l'azienda, nel 2015 ha fondato Alychlo, la sua family investment company.

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