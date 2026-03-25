Softlab, più poteri all'AD Giovanni Casto per risoluzione rapporti di lavoro con dirigenti

(Teleborsa) - Il CdA di Softlab , società quotata su Euronext Milan e operante a livello internazionale nei settori del Business Advisory, dell'ICT Consulting e del Digital Entertainment, ha preso atto delle dichiarazioni rilasciate dall'AD Giovanni Casto di ritenere necessario che il processo di assunzione e/o risoluzione dei rapporti di lavoro con i dirigenti sia diretto, al fine di ridurre le tempistiche decisionali a tanto afferenti e non rallentare l'operatività aziendale. Pertanto, ha deliberato: il superamento della riserva di competenza esclusiva del CdA in materia di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro con dirigenti su proposta dell'AD; l'ampliamento dei poteri già attribuiti all'AD Giovanni Casto, a firma congiunta con il consigliere Simonetta Fraioli, ovvero con il presidente Maurizio Marti, in materia di rapporti di lavoro, con estensione ai rapporti dirigenziali. A seguito dell'ampliamento dei propri poteri, non sono stati rideterminati i compensi dell'AD, del consigliere Simonetta Fraioli e del presidente Maurizio Marti.



(Foto: © rawpixel)

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