New York: brusca correzione per NVR
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore leader negli Stati Uniti di case unifamiliari, che tratta in perdita del 6,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di NVR rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, NVR è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.642,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.395,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.889,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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