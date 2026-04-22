New York: in acquisto Broadcom
(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech statunitense, che scambia in rialzo del 4,36%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 425,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 409,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 440,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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