New York: in acquisto Broadcom

(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech statunitense , che scambia in rialzo del 4,36%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 425,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 409,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 440,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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