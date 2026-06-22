New York: peggiora Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che mostra un -5,71%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cognizant Technology Solutions , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Cognizant Technology Solutions mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 40,08 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 38,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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