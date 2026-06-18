New York: peggiora Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,78% sui valori precedenti.



L'andamento di Cognizant Technology Solutions nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Cognizant Technology Solutions evidenzia un declino dei corsi verso area 44,21 USD con prima area di resistenza vista a 46,14. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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