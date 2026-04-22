Parigi: rosso per Accor

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo di servizi francese , con una flessione dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Accor rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 44,08 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 43,14. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 42,78 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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